Сергей Цигвинцев – о голосовании: За 7 дней справимся с задачей без нарушения ограничений

Председатель областного совета ветеранов, член Общественной палаты Пензенской области Сергей Цигвинцев 28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

По его словам, на участках продолжается работа наблюдателей от общественной организации, которую он возглавляет. Это более 600 человек.

Он отметил, что голосование позволяет «нам участвовать в управлении государственными делами».

Сергей Цигвинцев добавил, что голосование организовано в непростой период пандемии. Но из-за того, что оно проходит неделю, можно безболезненно соблюдать все санитарные правила и нормы: «За семь дней в этих условиях мы должны с задачей справиться, не нарушая ограничений».