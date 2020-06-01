Глава пензенского облизбиркома рассказал, почему голосуют во дворах

В Сети стали появляться снимки голосования во дворах многоэтажек и на улицах. Некоторые в недоумении спрашивают, почему так происходит и законно ли это. Ситуацию прокомментировал председатель облизбиркома Александр Синюков.

«На придомовых территориях голосовать можно. Это разрешено законом. Два основания есть для этого. Первое – это рекомендации методические и требования Роспотребнадзора от 10 июня текущего года. Избирательными комиссиям предписано разводить потоки голосования, рекомендовано и допускается проводить голосование на открытом воздухе в условиях пандемии.

Второе – нормативно-правовой акт, представляющий собой порядок голосования, утвержденный Центральной избирательной комиссией РФ от 2 июня, где также записано, что, по решению избирательных комиссий, допускается голосование на придомовых территориях, в местах общего пользования и иных местах с целью соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Это впервые проводится. Это новшество применяется как членами комиссии, так и участниками голосования. Человек по жизни - консерватор, и когда что-то новое происходит, воспринимается сначала не очень: а почему это и зачем. Так вот это на основании закона проводится. Единственное, что мы все время требуем, чтобы процедура голосования соблюдалась, чтобы обеспечены были средствами защиты как члены комиссии, так участники голосования. Чтобы соблюдался принцип добровольности, тайны голосования. Чтобы все было с соблюдением закона.

На общероссийском голосовании нормы избирательного законодательства, к которым мы привыкли, не применяются».