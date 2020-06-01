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28.06.2020г.
Глава пензенского облизбиркома рассказал, почему голосуют во дворах

Глава пензенского облизбиркома рассказал, почему голосуют во дворах

Вс, 28.06.20 16:13
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В Сети стали появляться снимки голосования во дворах многоэтажек и на улицах. Некоторые в недоумении спрашивают, почему так происходит и законно ли это. Ситуацию прокомментировал председатель облизбиркома Александр Синюков.

«На придомовых территориях голосовать можно. Это разрешено законом. Два основания есть для этого. Первое – это рекомендации методические и требования Роспотребнадзора от 10 июня текущего года. Избирательными комиссиям предписано разводить потоки голосования, рекомендовано и допускается проводить голосование на открытом воздухе в условиях пандемии.

Второе – нормативно-правовой акт, представляющий собой порядок голосования, утвержденный Центральной избирательной комиссией РФ от 2 июня, где также записано, что, по решению избирательных комиссий, допускается голосование на придомовых территориях, в местах общего пользования и иных местах с целью соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Это впервые проводится. Это новшество применяется как членами комиссии, так и участниками голосования. Человек по жизни - консерватор, и когда что-то новое происходит, воспринимается сначала не очень: а почему это и зачем. Так вот это на основании закона проводится. Единственное, что мы все время требуем, чтобы процедура голосования соблюдалась, чтобы обеспечены были средствами защиты как члены комиссии, так участники голосования. Чтобы соблюдался принцип добровольности, тайны голосования. Чтобы все было с соблюдением закона.

На общероссийском голосовании нормы избирательного законодательства, к которым мы привыкли, не применяются».

Источник фотографии: скрриншот https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_1804300
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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