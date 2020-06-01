Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс

Окрошка – одно из самых популярных холодных блюд, которое нравится как взрослым, так и детям. Сытно, вкусно, отлично освежает — что еще нужно для жаркого летнего дня? Кроме того, в блюде много витаминов, еще бы – зелень, овощи и домашний квас, а вариантов приготовления существует множество. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова изучила рецепты самых популярных видов окрошки и приготовила их.

Готовим домашний квас

Считается, что окрошка - это холодный суп на квасе. Освежающий, ядреный напиток, который станет основой для блюда, готовится в два этапа. Для начала нужно сделать закваску.

Ингредиенты:

- Мука ржаная (стакан 200 мл) — 3/4 стакана;

- Вода — полстакана (100 мл);

- Дрожжи (сухие быстрорастворимые) — 1/3 чайной ложки;

- Сахар — 1 чайная ложка.

1. Ржаную муку смешать с дрожжами и сахаром.

2. Влить теплую воду и перемешать.

3. Накрыть тканью или марлей и оставить для вызревания на 12-14 часов при комнатной температуре. Лучше использовать объемную посуду, чтобы закваске было «куда расти».

После получения закваски готовим сам квас.

Ингредиенты:

- Сухари (из ржаного хлеба) – 200 граммов;

- Вода — 2800 мл;

- Сахар — 2 столовых ложки;

- Закваска — 1 столовая ложка;

- Изюм — по вкусу.

1. В банку (2-3 литра) нужно положить сухари. Их можно приготовить самостоятельно: нужно взять буханку ржаного хлеба, порезать на кубики и оставить на 12-14 часов при комнатной температуре.

2. Залить сухари кипятком (но не до горлышка банки) и остудить до комнатной температуры.

3. Теперь нужно добавить закваску, сахар (степень сладости вы можете регулировать сами) и перемешать.

4. Накрыть банку марлей или кусочком ткани и поставить бродить в теплое место на 14-16 часов. Периодически помешивать.

5. На дно посуды следует положить изюм, который придаст квасу нужную крепость (5-10 штук). Процедить готовый квас и оставить на сутки в холодильнике. Осадок, который остался на дне в посуде с напитком, следует добавлять в закваску, которая таким способом может храниться долгое время.

Итак, холодный летний напиток готов.

Готовим пять видов окрошки

Существует масса вариантов ее приготовления на любой вкус. Основу блюда составляет овощная масса, а жидкость, которую добавляют в нее, может быть любой, начиная от кваса и заканчивая минеральной водой. Мы попробовали сделать различные варианты окрошки.

1. Окрошка а-ля «холодный борщ»

Ингредиенты (с расчетом на двухлитровую кастрюлю):

- Свекла - 150 граммов;

- Картофель - 200 граммов;

- Огурцы свежие - 150 граммов;

- Яблоки свежие – 1 штука;

- Яйцо куриное - 2 штуки;

- Лук зеленый - 100 граммов;

- Сметана - 100 граммов;

- Петрушка (зелень) - 20 граммов;

- Квас – 1,3 литра;

- Соль - по вкусу.

Для окрошки нужно отварить картофель, свеклу и яйца. Затем овощи нарезаем кубиками, трем яблоко и крошим яйца. Выкладываем все ингредиенты, солим, заливаем холодным квасом, перемешиваем и ставим в холодильник на час.

Помимо обычных рецептов окрошки, можно разнообразить блюдо, добавив креветки или другие морепродукты.

2. Тропическая окрошка

Ингредиенты (с расчетом на 1,5 литровую кастрюлю):

1. Свежие огурцы — 2 штуки;

2. Картофель — 2 штуки;

3. Яйца — 2 штуки;

4. Зелень— 40 граммов;

5. Креветки — 150 граммов;

6. Кефир — 200 мл;

7. Газированная вода — 200 мл;

8. Соль — по вкусу.

Яйца и картофель отварить до готовности, остудить, очистить. Нарезать ингредиенты кубиками и положить в посуду. Добавить зелень.

Залить кефиром овощи и добавить газированную воду.

Отварить креветки, остудить. Очистить их добавить к овощам.

Как ранее говорилось, окрошка может быть на кефире, минеральной воде и другом. Но классический вариант готовится только на квасе.

3. Классическая окрошка

Ингредиенты (с расчетом на 2 литровую кастрюлю):

1. Квас – 1 литр;

2. Вареная колбаса - 200 граммов;

3. Картофель - 3 штуки;

4. Яйца - 3 штуки;

5. Свежий огурец – 2 штуки;

6. Редис – 6 штук;

7. Укроп - 1 пучок;

8. Лук зеленый (перо) - 1 пучок;

9. Сметана - 5 столовых ложек;

10. Соль – по вкусу.

Отварить и натереть яйца и картофель, натереть редис и огурец, нарезать колбасу и зелень. Добавить все сухие ингредиенты в посуду, перемешать со сметаной и залить квасом.

Освежающий, летний суп - настоящее спасение в жаркий день. Еще одним интересным вариантом его приготовления является окрошка со свеклой, которая относится к латышской кухне.

4. Окрошка со свеклой на кефире

Ингредиенты (с расчетом на 2,5-литровую кастрюлю):

- Кефир - 1 литр;

- Огурцы - 1 штука;

- Свекла - 1 штука;

- Картошка 1 штука;

- Яйца - 4 штуки;

- Вареная колбаса - 200 граммов;

- Укроп – пучок;

- Зеленый лук - 100 граммов;

- Газированная вода - 500 мл;

- Сметана – 40 граммов;

- Соль – по вкусу.

Отварить яйца, картофель, свеклу и натереть на терке. Порезать колбасу, зелень и огурцы. Смешать все сухие ингредиенты, добавить кефир и газированную воду.



Изначально окрошку готовили с языком, говядиной и другим мясом. В 20 веке его заменили на колбасу, из-за чего возникают споры, как правильно готовить летний освежающий суп. Как бы не настаивали на отварной мясной начинке борцы за чистый вкус, россияне предпочитают класть колбасу и не заморачиваться.

5. Окрошка с колбасой и домашним квасом

Ингредиенты (с расчетом на двухлитровую кастрюлю):

- Картофель – 500 граммов;

- Яйца – 3 штуки;

- Редис – 200 граммов;

- Огурцы – 300 граммов;

- Зеленый лук – 30 граммов;

- Укроп – 15 граммов;

- Петрушка – 15 граммов;

- Колбаса – 300 граммов;

- Квас – 1,5 литра;

- Сметана – 200 граммов;

- Соль – по вкусу.

Картофель и яйца отварить и натереть на терке. Порезать зелень, колбасу, огурцы и редис. Смешать сухие ингредиенты и добавить сметану. Залить квасом и поставить в холодильник на 1 час.

ИА «Пенза-Пресс» желает читателям исключительно удачных кулинарных экспериментов и приятного аппетита!