Пензенские медики проконсультировались онлайн у столичных специалистов

Медики пензенского перинатального центра им. Н.Н.Бурденко проконсультировались с московскими коллегами по видеосвязи.

Акушеры-гинекологи Ольга Бирючкова и Людмила Косова пообщались онлайн со специалистами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ в реальном времени.

«То, что раньше казалось научной фантастикой, сейчас - обычные рабочие будни врачей. Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь во многих аспектах. Сегодня телемедицина стала единственным способом консультирования врачей с коллегами из федеральных центров с помощью видеосвязи, тем самым экономя драгоценное время лечения пациента», - пояснили в Instagram-аккаунте медучреждения.

Отмечается, что во время онлайн-УЗИ врачи могут обменяться информацией в реальном времени.