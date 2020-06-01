Пензенские волонтеры получили медали президента России

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
36 жителей Пензенской области отмечены грамотами и памятными медалями президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».
Также 29 молодых людей удостоились благодарственных писем Федерального агентства по делам молодежи и 10 добровольцев получили благодарности областного министерства образования.
Вручение наград прошло 27 июня на площади у Дома молодежи. Волонтеров поздравил министр образования региона Александр Воронков.
«Молодежь Пензенской области всегда отличалась активной жизненной позицией, душевной добротой, отзывчивостью, и в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации именно вы пришли на помощь пожилым и нуждающимся гражданам», - отметил он.