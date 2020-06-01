В России родителям детей-инвалидов предложили платить пособия в 10 тыс руб

В Общественной палате предложили сохранить родителям детей-инвалидов пособия, даже если они имеют источники дохода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT. Сейчас 10 тысяч рублей могут получать только те, кто не имеет оплачиваемой работы.

Соответствующее обращение в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд направила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец.

В настоящее время родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы не может получать пособие в 10 тысяч рублей, если имеет работу. При этом уровень доходов не важен. Ирина Волынец отметила, что родители детей-инвалидов не имеют возможности работать полноценно, но могут подрабатывать, получая небольшие деньги, в том числе в режиме самозанятых. Таким родителям, считает она, можно было бы оставить пособия.

Ирина Волынец подчеркнула, что эта мера позволит повысить качество жизни таких семей и улучшить психоэмоциональное состояние родителей и опекунов.