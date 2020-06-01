В Пензенской области 30 июня улучшится погода

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 30 июня.
Так, пензенцев ждет переменная облачность без существенных осадков. Северный ветер будет достигать 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 19-24 градусов тепла.
Неблагоприятных явлений на территории региона не ожидается.
Ранее местами по Пензенской области прошел град, который побил машины, окна и посадки жителей.