В Пензенской области 30 июня улучшится погода

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 30 июня.

Так, пензенцев ждет переменная облачность без существенных осадков. Северный ветер будет достигать 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 19-24 градусов тепла.

Неблагоприятных явлений на территории региона не ожидается.

Ранее местами по Пензенской области прошел град, который побил машины, окна и посадки жителей.