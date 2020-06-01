Валерия рассказала, чем займется после карантина

«Как хочется, чтобы поскорее открылись все музеи! Есть несколько мест, которые давно мечтала посетить, а сейчас для этого как раз самое время. А какие у вас планы на ближайшее время?» - обратилась артистка к фолловерам в своем Instagram-аккаунте.

Звезда получила множество комментариев, где подписчики отметили, что она шикарно выглядит.

«Какая красивая Валерия! В планах - работать и получать удовольствие от этой непредсказуемой жизни даже в, казалось бы, в будничных моментах», «какая же вы красивая», «На ближайшие время - отдохнуть, позажигать под вашу музыку», - написали фанаты.