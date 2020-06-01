Губернатор раскритиковал работу управляек по содержанию дворов

«Жилищной инспекции, администрации областного центра, других муниципалитетов нужно активизировать работу с управляющими организациями в сфере благоустройства», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что есть ряд претензий к работе управляек. Например, во дворах много деревьев, которые необходимо кронировать, мусора, который надо вывозить. Кроме того, есть много детских площадок, которые находятся в аварийном состоянии, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев поручил активно заниматься профилактической работой с представителями ЖСК, ТСЖ, старшими по домам, требовать, чтобы уровень благоустройства и содержания жилых объектов был надлежащим.