Стало известно о пополнении в семье Григория Лепса

Известный певец Григорий Лепс сообщил в Сети о новом члене семьи.

«Новый член семьи. Джони», - рассказал композитор в своем Instagram-аккаунте и прикрепил фото.

Судя по снимку, Лепс завел пса породы веймарская легавая. Некоторые пользователи отметили сходство между певцом и его питомцем. Также фолловеры написали, что собака – очень милая.

«Поздравляем Григория Викторовича с прекрасным другом», «какой милый пес», «Вай! Какие красавчики», - такие комментарии получил он.