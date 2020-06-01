Пензенцев приглашают на сеанс в автокинотеатр

Для жителей Пензы 4 июля состоится показ фильма на большом экране. Горожане смогут посмотреть кино, сидя в своих машинах.

Фильм покажут в 21:00 возле входа в парк имени Белинского со стороны улицы Карла Маркса. Какую именно картину смогут увидеть зрители, в пресс-службе мэрии не уточнили.

Отмечается, что это не первый киносеанс. Ранее автовладельцы посмотрели фильм «Стряпуха» (0+) от киностудии «Мосфильм».

«Все зрители смогли насладиться просмотром фильма на открытом воздухе, сохраняя себя в безопасности в период пандемии коронавируса», - добавили в пресс-службе.