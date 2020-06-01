В Пензе отец украл у матери младенца и увез в Уфу

К уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой обратилась мама маленького ребенка с просьбой о помощи.

Женщина рассказала, что они с мужем разводятся. 23 июня в Пензенском районном суде им дали три месяца на примирение, а на следующий день отец взял ребенка на прогулку и тайно вывез в Уфу на машине.

«Елена Столярова направила письмо своей коллеге уполномоченному по правам ребенка в Республике Башкортостан с просьбой организовать посещение ребенка по месту проживания отца специалистами по опеке и убедить его добровольно вернуть малолетнего ребенка матери до решения суда», - отмечается на официальном сайте.

Обеспокоенная мать обратилась в полицию и за содействием по оказанию ее малышу необходимого медобследования. По просьбе омбудсмена сотрудник областного минздрава связалась с мамой ребенка и договорилась о проведении консилиума для уточнения диагноза и тактики лечения младенца.