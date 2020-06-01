В Пензе появится сквер в честь студенческих отрядов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о необходимости создания электронной базы достижений молодежи. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании, состоявшемся в региональном правительстве 29 июня.

«У нашей молодежи много достижений, нужно больше о них рассказывать», - отметил губернатор.

Он поручил собрать информацию о высоких результатах жителей области в спорте, творчестве, общественной деятельности, о наградах городского, регионального, всероссийского и мирового уровня.

«К примеру, если выпускник при трудоустройстве, кроме диплома, сможет предъявить свои награды за активную общественную деятельность, это станет большим плюсом», - добавил Иван Белозерцев.

Также глава региона подчеркнул необходимость кадровой поддержки молодых специалистов. Он отметил, что необходимо создать максимально комфортные условия, чтобы молодежь работала в родном регионе. Кроме того, губернатор поручил министерству строительства и дорожного хозяйства подготовить список объектов, куда можно будет привлечь студенческие стройотряды.

«Сейчас в регионе активно проводятся строительство, благоустройство, дорожные работы. Надо предоставить молодежи возможность трудиться, это хорошая практика», - заявил он.

По поручению губернатора, председатель областного правительства Николай Симонов возьмет этот вопрос под контроль.

Кроме того, по просьбе представителей активной молодежи в Пензе определят место для сквера в честь студенческих отрядов. Ответственность за это губернатор возложил на Управление архитектуры и градостроительства Пензенской области.