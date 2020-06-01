В Кузнецком районе в страшном ДТП погиб молодой мужчина

В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария, которая унесла жизнь мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия случилась 27 июня в 20:55 на 734 километре трассы М-5 «Урал». Участниками аварии стали иномарка Toyota Camry под управлением 30-летнего мужчины и фура Scania, за рулем которой был 30-летний шофер. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.