Российским медикам будут начислять допвыплаты до конца августа

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации. Отмечается, что финансовую поддержку врачам и другим медработникам продлили на июль и август.

Ранее о том, чтобы продлить стимулирующие надбавки медработникам, заявлял Владимир Путин. Он тогда также напомнил, что все эти выплаты не будут облагаться налогом.