Российским медикам будут начислять допвыплаты до конца августа

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Медики, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, продолжат получать стимулирующие выплаты до конца лета.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации. Отмечается, что финансовую поддержку врачам и другим медработникам продлили на июль и август.
Ранее о том, чтобы продлить стимулирующие надбавки медработникам, заявлял Владимир Путин. Он тогда также напомнил, что все эти выплаты не будут облагаться налогом.