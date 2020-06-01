Имам Пензы: Каждому гражданину нужно проголосовать

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29 июня в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции принял участие имам города Пензы Рафик Шабанов.
Он проголосовал на участковой избирательной комиссии №121, расположенной в школе №19. Рафик Шабанов отметил, что на участке, где он голосовал, были соблюдены все меры по защите от короновирусной инфекции.
«Каждому гражданину нужно проголосовать», - поделился мнением имам.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+) уже идет. Оно продлится до 1 июля. Голосование проходит как на стационарных, так и на мобильных избирательных участках на придомовых территориях. Кроме того, некоторые жители региона голосуют на дому. Все нюансы процедуры голосования можно посмотреть здесь.