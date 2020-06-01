В Арбеково внедорожник «расквасил» бампер и потерял капот

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В микрорайоне Арбеково в Пензе 29 июня произошла авария, о которой стало известно из Сети.
По словам пензенца, который сообщил о ДТП в группе в соцсети «ВКонтакте», инцидент случился около торгового центра на проспекте Строителей, 1в. Фотографию пользователь сделал в 15:05.
Судя по снимку, участником аварии стал Mitsubishi Outlander. У внедорожника сильно повреждена передняя часть: оторван капот и помят бампер.
Официальной информации о причине аварий и наличии пострадавших нет.
Инспекторы напоминают пензенцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Стоит помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале.