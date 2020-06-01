Минсельхоз Пензенской области окажет помощь 99 фермерам

В министерстве сельского хозяйства Пензенской рассмотрели кандидатов на получение поддержки малого агробизнеса.

По сообщению пресс-службы ведомства, на конкурс были представлены 99 заявок на участие в мероприятиях, направленных на развитие семейных хозяйств, на поддержку начинающих фермеров и на участие в региональной программе «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Заявки рассматривались 23, 25 и 26 июня. Следующим этапом в работе конкурсной комиссии станет подведение итогов и подготовка протоколов заседания.

«В текущем году на указанные мероприятия поддержки будет направлено 138,2 млн рублей средств консолидированного бюджета», - отметили в пресс-службе.