Пензенцы сэкономили на услугах связи на 9 млн рублей меньше, чем за полгода

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

По словам Павла Плясенко, за первые пять месяцев 2020 года абоненты МТС, пользующиеся «пакетами» услуг, потратили на связь в среднем на три тысячи рублей меньше каждый в сравнении с абонентами, приобретающими услуги связи по отдельности. Общая сумма экономии «пакетных» абонентов за период с января по май 2020 года составила более девяти миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе оператора, у МТС в данный момент есть два пакетных предложения. Пакет «Весь МТС», включающий в себя ТВ, домашний интернет и безлимитную мобильную связь за 550 рублей, действует в Пензе, Заречном и Кузнецке. Также в любом населенном пункте Пензенской области можно пользоваться спутниковым ТВ и мобильной связью МТС за 590 рублей.

По данным МТС, в первом полугодии 2020 года жители Пензенской области почти вдвое чаще подключали пакеты услуг, чем год назад, при этом пик популярности «пакетов» пришелся на январь и май.