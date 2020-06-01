Кровь пензенских доноров проверят на антитела к Covid-19

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Пензенский областной клинический центр крови включил в процедуру обследования доноров анализ крови на антитела к коронавирусу.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, такой анализ поможет узнать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов болезни у него не было. Тест показывает уровень иммунного ответа организма на вирус.
«Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором антиковидной плазмы. Плазму, заготовленную от таких доноров, начали использовать для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции», - пояснила главврач центра Татьяна Крылова.
Отмечается, что в настоящее время тест на антитела, то есть иммуноглобулины М и G, предусмотрен только для медработников и для тяжелобольных пациентов.