Кровь пензенских доноров проверят на антитела к Covid-19

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, такой анализ поможет узнать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов болезни у него не было. Тест показывает уровень иммунного ответа организма на вирус.

«Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором антиковидной плазмы. Плазму, заготовленную от таких доноров, начали использовать для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции», - пояснила главврач центра Татьяна Крылова.

Отмечается, что в настоящее время тест на антитела, то есть иммуноглобулины М и G, предусмотрен только для медработников и для тяжелобольных пациентов.