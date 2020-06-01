В Заре легковушка влетела в кроссовер – пензенец

В микрорайоне Заря 29 июня случилась авария. Об этом пензенец сообщил в Сети.

Очевидец сделал фото произошедшего около 15:40.

«Hyundai ехал на Нефтяник [поселок], «четырнадцатая» влетела в него», - написал он в группе в соцсети «Вконтакте».

Судя по снимкам, у легковушки разбит левый бок, отсутствует фара. У внедорожника помята дверь со стороны водителя.

Официальных данных о ДТП нет.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.