Из-за забора на участке пензячка избила вилами пенсионерку

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Установлено, что 16 сентября 2017 года между женщинами произошел конфликт из-за того, что пенсионерка установила на участке забор. Взбешенная пензячка избила соседку вилами, угрожая убить.
На дебоширку завели уголовное дело, которое впоследствии прекратили из-за примирения сторон.
«При вынесении решения суд исходил из того, что в результате неправомерных действий ответчицы истице причинены нравственные и физические страдания, что является основанием для частичного удовлетворения исковых требований», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что после примирения пензячка не возместила деньги соседке за причиненный вред. Женщине присудили выплатить 10 тыс. рублей пострадавшей стороне.