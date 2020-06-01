Из-за забора на участке пензячка избила вилами пенсионерку

В Пензе осудили 39-летнюю местную жительницу из-за того, что она избила 62-летнюю соседку вилами и угрожала ее убить.

Установлено, что 16 сентября 2017 года между женщинами произошел конфликт из-за того, что пенсионерка установила на участке забор. Взбешенная пензячка избила соседку вилами, угрожая убить.

На дебоширку завели уголовное дело, которое впоследствии прекратили из-за примирения сторон.

«При вынесении решения суд исходил из того, что в результате неправомерных действий ответчицы истице причинены нравственные и физические страдания, что является основанием для частичного удовлетворения исковых требований», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что после примирения пензячка не возместила деньги соседке за причиненный вред. Женщине присудили выплатить 10 тыс. рублей пострадавшей стороне.