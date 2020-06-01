Россиянам посоветовали отключать геолокацию на смартфонах

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что многие не обращают внимание на сбор информации по геолокации, и зря. По словам эксперта, так личные данные останутся при вас, а смартфон дольше проработает.

Он посоветовал отключить эту функцию в настройках устройства. Также эксперт порекомендовал ограничить к ней доступ различным приложениям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм».

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе», — пояснил Владимир Гриценко.

В пример он привел использование Instagram (12+): приложение способно определить, что человек находится на Красной площади. Эти сведения оно передает другим приложениям-партнерам. Если ограничить приложению доступ к геолокации, то эти сведения останутся при владельце смартфона.

Кроме того, время работы телефона без подзарядки может вырасти, если полностью отключить геолокацию в настройках устройства.