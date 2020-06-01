В Каменском районе скалкой забили мужчину и женщину - СКР

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В Каменском районе Пензенской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве.
По данным следствия, житель села Кевда-Мельситово около недели искал свою жену. 27 июня он узнал, что она может находиться у односельчанина. Мужчина пошел к нему, захватив деревянную скалку. В доме он увидел свою пьяную супругу и несколько раз ударил ее кухонной утварью. Этой же скалкой ревнивец избил хозяина жилища. Кровавую сцену увидел зашедший в помещение сын хозяина, который вызвал медиков и полицию.
Потерпевшие скончались в машине «скорой».
«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от множественных ран головы, повлекших развитие массивной кровопотери. Мужчина скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В областном управлении МВД пояснили, что подозреваемого задержали и заключили под стражу. Сельчанин признал свою вину.
Расследование уголовного дела продолжается.