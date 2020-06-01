В Каменском районе скалкой забили мужчину и женщину - СКР

По данным следствия, житель села Кевда-Мельситово около недели искал свою жену. 27 июня он узнал, что она может находиться у односельчанина. Мужчина пошел к нему, захватив деревянную скалку. В доме он увидел свою пьяную супругу и несколько раз ударил ее кухонной утварью. Этой же скалкой ревнивец избил хозяина жилища. Кровавую сцену увидел зашедший в помещение сын хозяина, который вызвал медиков и полицию.

Потерпевшие скончались в машине «скорой».

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от множественных ран головы, повлекших развитие массивной кровопотери. Мужчина скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В областном управлении МВД пояснили, что подозреваемого задержали и заключили под стражу. Сельчанин признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.