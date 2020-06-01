Для безработных жителей области организуют онлайн-ярмарку вакансий

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, 29 июня на оперативном совещании с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым обсудили проблемы безработицы.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, из-за пандемии коронавирусной инфекции количество безработных жителей увеличилось и сегодня составляет 2,9%. Он отметил, что такая ситуация характерна и для других регионов Приволжского федерального округа, и России в целом. Согласно статистике областного минтруда, большинство длительно неработающих жителей – женщины.

Глава региона Иван Белозерцев предложил организовать ярмарку вакансий в режиме онлайн, чтобы соискатели могли самостоятельно взаимодействовать с потенциальными работодателями.

«Занимайтесь решением проблем людей, ищите для них работу, предлагайте варианты. Эта деятельность должна быть выстроена системно. Боритесь за каждого человека», - призвал глава региона.

Он отметил, что это мероприятие потребует широкой огласки, дабы привлечь наибольшее количество нуждающихся в сотрудниках организаций. Также губернатор поручил собрать наиболее полную базу безработных граждан с учетом их образования и профиля работы и вынести вопрос занятости на совместное обсуждение Ассоциации промышленников и Ассоциации строителей Пензенской области. Кроме того, Иван Белозерцев подчеркнул необходимость бороться с неофициальной занятостью и зарплатой «в конвертах».