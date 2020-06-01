На Южной поляне в ДТП пострадал ребенок

В региональном управлении ГИБДД сообщили об аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пензенец.

Как сообщили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие случилось 27 июня около 8:20 напротив дома по ул. Богданова,50. Столкнулись Lada Vesta под управлением 30-летней женщины и Lada Priora, за рулем которой ехал 31-летний мужчина. В результате аварии маленького пассажира «Весты» госпитализировали с травмами.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.