В Пензенской области почти вдвое выросло число детей с болезнями системы кровообращения

В Пензенской области за год, с 2018 по 2019-ый, почти вдвое выросло число детей, впервые взятых под диспансерное наблюдение из-за болезней системы кровообращения. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения РФ.

По данным ведомства, в 2018 году доля взятых под наблюдение составляла 42%, в 2019-ом – уже 73,1%.

Стоит отметить, что тенденция роста – почти во всех регионах ПФО. Так, к примеру, в Самарской области с 38,2% количество пациентов увеличилось до 51,9%, в Чувашии – с 27,8% до 52,5%, в Нижегородской области – с 24,1% до 48,3%. В целом по округу – с 51,4% до 67,6%.

С чем связана такая тенденция, не отмечается.