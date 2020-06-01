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30.06.2020г.
Губернатор высоко оценил строительство жилого комплекса «Дамате»

Губернатор высоко оценил строительство жилого комплекса «Дамате»

Пн, 29.06.20 17:24
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с генеральным директором ГК «Дамате» Рашидом Хайровым посетил стройплощадку жилого комплекса компании в Нижнеломовском районе.

Сдать комплекс из 37 домов планируют в декабре. Его строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Отмечается, что сотрудники «Дамате» смогут заехать в новые квартиры в начале 2021 года. Неподалеку от жилого комплекса расположены основные площадки «Дамате» по производству и переработке индейки.

На объекте уже проделали большой объем работ. Специалисты определили участок под застройку, изучили наличие и возможности подключения будущего объекта к инженерным коммуникациям и электрическим сетям, урегулировали юридические, технические, геологические и экологические вопросы, оформили документацию. Совместно с Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства разработали проектную документацию, которая прошла государственную экспертизу.

Жилища строят две организации. Рабочие в настоящее время обустраивают фундаменты 18 домов, задействовано около 20 единиц спецтехники.

«Это уникальный проект, один из первых в Российской Федерации. И один из лучших примеров государственно-частного партнерства. В результате появится современная деревня, где будут жить сотрудники крупнейшего предприятия нашего региона в отрасли сельского хозяйства», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, проект жилого комплекса реализуется при участии «Дамате». Инвестиции составили 380 млн рублей, 38 из которых вложит «Дамате».

Всего будет построена 191 квартира, 178 из которых предназначены для сотрудников ГК «Дамате». Получить жилье смогут работники без собственного жилья, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также сотрудники, желающие переехать на постоянное место жительства в Нижнеломовский район. Квартиры будут передадут участникам программы в аренду с возможностью дальнейшего права выкупа.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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