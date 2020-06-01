Губернатор высоко оценил строительство жилого комплекса «Дамате»

Сдать комплекс из 37 домов планируют в декабре. Его строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Отмечается, что сотрудники «Дамате» смогут заехать в новые квартиры в начале 2021 года. Неподалеку от жилого комплекса расположены основные площадки «Дамате» по производству и переработке индейки.

На объекте уже проделали большой объем работ. Специалисты определили участок под застройку, изучили наличие и возможности подключения будущего объекта к инженерным коммуникациям и электрическим сетям, урегулировали юридические, технические, геологические и экологические вопросы, оформили документацию. Совместно с Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства разработали проектную документацию, которая прошла государственную экспертизу.

Жилища строят две организации. Рабочие в настоящее время обустраивают фундаменты 18 домов, задействовано около 20 единиц спецтехники.

«Это уникальный проект, один из первых в Российской Федерации. И один из лучших примеров государственно-частного партнерства. В результате появится современная деревня, где будут жить сотрудники крупнейшего предприятия нашего региона в отрасли сельского хозяйства», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, проект жилого комплекса реализуется при участии «Дамате». Инвестиции составили 380 млн рублей, 38 из которых вложит «Дамате».

Всего будет построена 191 квартира, 178 из которых предназначены для сотрудников ГК «Дамате». Получить жилье смогут работники без собственного жилья, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также сотрудники, желающие переехать на постоянное место жительства в Нижнеломовский район. Квартиры будут передадут участникам программы в аренду с возможностью дальнейшего права выкупа.