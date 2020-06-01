Пензенцы смогут зарегистрировать транспорт через автосалон

Сотрудники Управления ГИБДД по Пензенской области встретились с автодилерами, чтобы рассказать о правилах регистрации транспорта в офисах продаж.

Согласно новому федеральному закону, который вступил в силу 1 января 2020 года, автосалоны и заводы-изготовители смогут действовать от имени покупателя машины или мотоцикла и сами подавать документы в Госавтоинспекцию.

«На сегодняшний день на территории Пензенской области в реестр специализированных организаций, участвующих в процессе государственной регистрации транспортных средств, включена одна организация», - уточнили в пресс-службе управления.

Для консультации по вопросам регистрации транспортных средств можно обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 и по контактным телефонам: 8(8412) 59-90-65, 59-90-66.