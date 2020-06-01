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30.06.2020г.
Почему жители Чемодановки сидят без воды? Комментарий главы сельсовета

Почему жители Чемодановки сидят без воды? Комментарий главы сельсовета

Пн, 29.06.20 17:37
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Жители села Чемодановка Пензенской области 29 июня обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с жалобой на отсутствие в домах холодной воды. Журналисты информагентства разобрались в причинах отключения.

Сообщения появились в комментариях к одному из постов главы региона в Instagram-аккаунте.

«Иван Александрович, написала Вам в direct по вопросу отключения воды в селе Чемодановке. Только на вас одна надежда», - пожаловалась пользователь под ником vahromeevaxenya.

«Иван Александрович, в Чемодановке воду на месяц отключили из-за замены труб без предупреждения!» - возмутился пользователь dvzpnz.

Журналисты «Пенза-Пресс» связались с главой администрации Чемодановского сельсовета Жанной Николаенковой, чтобы выяснить причины отключения ресурса.

«В 2019 году в июне, когда здесь был губернатор, жители обратились к нему с жалобой на некачественную подачу воды. И он дал сроки для устранения этих причин. Первым этапом в прошлом году было строительство артезианской скважины и башни Рожновского на 50 кубов. А в этом году прошли все процедуры согласования проекта, и 27 июня подрядчики приступили к замене ветхого водопровода центрального водоснабжения на ул. Кузнецова. Замена будет осуществляться в течение двух недель. Центральный водопровод тронули, и, естественно, все врезки обрушились, без этого никак», - рассказала она.

По словам главы администрации сельсовета, люди были предупреждены о предстоящем отключении воды, однако не исключено, что информацию удалось донести не до всех.

«Был организован разнос листовок. Может быть, не до всех довели информацию, мы свою вину в этом не отрицаем. У жителей есть колодцы. Кроме того, будет организован подвоз воды с 9 до 10 часов, с 12 до 13 и с 17 до 19 часов», - отметила Жанна Николаенкова.

Она уточнила, что воды нет с 27 июня, срок завершения работ – первая декада августа, до 10 числа. К этому времени водопровод протяженностью в четыре километра должен быть сдан.

«Сначала люди запаниковали, но сейчас с ними общий язык найден. Я последние дни на больничном нахожусь, не могу встретиться, но с людьми общаются мой заместитель по ЖКХ, директор МУПа, который предоставляет услугу холодного водоснабжения. Представители районной администрации тоже все должны объяснить, встретиться», - добавила глава администрации.

Информагентство будет следить за развитием событий. 

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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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