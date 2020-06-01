Почему жители Чемодановки сидят без воды? Комментарий главы сельсовета

Жители села Чемодановка Пензенской области 29 июня обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с жалобой на отсутствие в домах холодной воды. Журналисты информагентства разобрались в причинах отключения.

Сообщения появились в комментариях к одному из постов главы региона в Instagram-аккаунте.

«Иван Александрович, написала Вам в direct по вопросу отключения воды в селе Чемодановке. Только на вас одна надежда», - пожаловалась пользователь под ником vahromeevaxenya.

«Иван Александрович, в Чемодановке воду на месяц отключили из-за замены труб без предупреждения!» - возмутился пользователь dvzpnz.

Журналисты «Пенза-Пресс» связались с главой администрации Чемодановского сельсовета Жанной Николаенковой, чтобы выяснить причины отключения ресурса.

«В 2019 году в июне, когда здесь был губернатор, жители обратились к нему с жалобой на некачественную подачу воды. И он дал сроки для устранения этих причин. Первым этапом в прошлом году было строительство артезианской скважины и башни Рожновского на 50 кубов. А в этом году прошли все процедуры согласования проекта, и 27 июня подрядчики приступили к замене ветхого водопровода центрального водоснабжения на ул. Кузнецова. Замена будет осуществляться в течение двух недель. Центральный водопровод тронули, и, естественно, все врезки обрушились, без этого никак», - рассказала она.

По словам главы администрации сельсовета, люди были предупреждены о предстоящем отключении воды, однако не исключено, что информацию удалось донести не до всех.

«Был организован разнос листовок. Может быть, не до всех довели информацию, мы свою вину в этом не отрицаем. У жителей есть колодцы. Кроме того, будет организован подвоз воды с 9 до 10 часов, с 12 до 13 и с 17 до 19 часов», - отметила Жанна Николаенкова.

Она уточнила, что воды нет с 27 июня, срок завершения работ – первая декада августа, до 10 числа. К этому времени водопровод протяженностью в четыре километра должен быть сдан.

«Сначала люди запаниковали, но сейчас с ними общий язык найден. Я последние дни на больничном нахожусь, не могу встретиться, но с людьми общаются мой заместитель по ЖКХ, директор МУПа, который предоставляет услугу холодного водоснабжения. Представители районной администрации тоже все должны объяснить, встретиться», - добавила глава администрации.

Информагентство будет следить за развитием событий.