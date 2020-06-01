«Термодом» совместно с ПСБ подготовил ипотечное предложение для пензенцев

Компания «Термодом» совместно с ПСБ подготовила выгодное предложение для всех покупателей квартир в Пензе и Городе Спутнике.





Теперь можно оформить квартиру в ипотеку на следующих условиях: в первый год ставка составит 2%, во все последующие – 5,85% годовых в рублях.

Это выгодно, если, например, покупать двухкомнатную квартиру площадью 58,8 кв. м в строении № 54. Она стоит 2 млн 569 тыс. 620 рублей.

Первоначальный взнос* – 513 924 рубля. Ежемесячный платеж в первый год – 8 733 рубля, в последующие – 12 913 рублей.

Таким образом, совместное предложение ПСБ и «Термодома» в первый год позволит сэкономить 99 437 рублей. Эти деньги пригодятся при ремонте своей новой квартиры.

Предложение распространяется на строящиеся и сданные дома в Пензе и Спутнике. Срок действия ограничен. Узнать больше о квартирах можно по номеру 28-28-20.

Застройщик строения № 54 – ООО СЗ «ТермодомРиелт», проектные декларации на сайте.

*Расчет приведен исходя из следующих условий: первоначальный взнос – 20%, ипотечная ставка в первый год кредитования – 2%, в последующие – 5,85%, срок кредита – 300 месяцев.

Ставка 2% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует первые 12 месяцев, оставшийся срок - 5,85% годовых при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 8 млн. рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 3 млн. рублей - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте или по телефону кол-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 29 мая 2020 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России N 3251