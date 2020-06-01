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30.06.2020г.
«Термодом» совместно с ПСБ подготовил ипотечное предложение для пензенцев

«Термодом» совместно с ПСБ подготовил ипотечное предложение для пензенцев

Пн, 29.06.20 17:33
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Компания «Термодом» совместно с ПСБ подготовила выгодное предложение для всех покупателей квартир в Пензе и Городе Спутнике.

 

Теперь можно оформить квартиру в ипотеку на следующих условиях: в первый год ставка составит 2%, во все последующие – 5,85% годовых в рублях.

Это выгодно, если, например, покупать двухкомнатную квартиру площадью 58,8 кв. м в строении № 54. Она стоит 2 млн 569 тыс. 620 рублей.

Первоначальный взнос* – 513 924 рубля. Ежемесячный платеж в первый год – 8 733 рубля, в последующие – 12 913 рублей.

Таким образом, совместное предложение ПСБ и «Термодома» в первый год позволит сэкономить 99 437 рублей. Эти деньги пригодятся при ремонте своей новой квартиры.

Предложение распространяется на строящиеся и сданные дома в Пензе и Спутнике. Срок действия ограничен. Узнать больше о квартирах можно по номеру 28-28-20.

Застройщик строения № 54 – ООО СЗ «ТермодомРиелт», проектные декларации на сайте.

*Расчет приведен исходя из следующих условий: первоначальный взнос – 20%, ипотечная ставка в первый год кредитования – 2%, в последующие – 5,85%, срок кредита – 300 месяцев.

Ставка 2% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует первые 12 месяцев, оставшийся срок - 5,85% годовых при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 8 млн. рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 3 млн. рублей - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте или по телефону кол-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 29 мая 2020 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России N 3251

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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