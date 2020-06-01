В Пензе будут судить саратовца, который обчистил банкоматы в маске старика

Надзорным органом установлено, что с 31 января по 7 апреля мужчина готовился к хищению средств из терминалов, которые стояли в торговых центрах города. Директор по информационным технологиям саратовской компании приехал в Пензу, подделал номера автомобиля, переоделся и украл около 23 млн рублей из двух банкоматов, после чего с деньгами уехал в Саратовскую область. Через три дня дельца задержали правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина с 2009 по 2015 годы занимал должность сервисного инженера, у которого остался ключ от банкоматов после увольнения. В этом году хитрец разработал технические устройства и программу, с помощью которых получил доступ к сейфам банкоматов. Для маскировки он использовал костюм, похожий на форму инкассатора, и силиконовую маску с внешностью старика в очках. Свою вину мужчина признал.

Уголовное дело направили в суд.