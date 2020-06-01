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30.06.2020г.
Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 млрд минут внутри сети

Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 млрд минут внутри сети

Пн, 29.06.20 17:53
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Tele2 запустила рекламную кампанию, где напоминает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут.

Абоненты активно общаются внутри сети Tele2: с начала года клиенты потратили на разговоры более 32 млрд минут. Несмотря на активное использование мессенджеров, год к году абоненты стали на 5% больше тратить времени на разговоры. На линейке «Мой Tele2» (также на тарифах «Премиум» или «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга) эти разговоры не расходуют основной пакет минут.

В поддержку предложения «Честные звонки внутри сети» Tele2 запустила рекламную кампанию. Действуя по «другим правилам», оператор использует честный подход к созданию простого и удобного продукта. Абоненты Tele2 получают честное и выгодное предложение – звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифных планов линейки «Мой Tele2», а также «Премиума» или «Везде онлайн», доступных в Москве и Санкт-Петербурге.

Абоненты этих тарифных планов получают и другие преимущества. Не израсходованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий период. Клиент может поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом пакетных тарифов Tele2 в стране. Кроме того, продать или купить пакеты минут, гигабайтов или SMS можно на площадке «Маркет Tele2». В поездках по России абонент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок. Также в рамках программы «Выгодно вместе» при объединении абонентов в группы в приложении «Мой Tele2» (6+) каждый участник может получить скидку до 20% ежемесячно на абонентскую плату.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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