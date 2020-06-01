Корпус станции Пензенской скорой помощи переделают в отделение реабилитации

29 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрели капитально отремонтированный Центр неотложной помощи, оценили работу служб и обсудили договоренность о создании реабилитационного центра на базе медучреждения.

Глава нижней палаты российского парламента напомнил, что ранее было принято решение реализовать проект, в рамках которого все учреждения, занимающиеся оказанием скорой медицинской помощи, соберутся в одном большом корпусе.

«По предложению губернатора, экспертов в сфере здравоохранения было решено, что вместе мы реализуем этот проект. Итак, нам удалось сделать все для того, чтобы создать современные условия для медицинских работников», - отметил Вячеслав Володин.

Как сообщает пресс-центр облправительства, спикер Госдумы рассказал о договоренности, благодаря которой появляется возможность создания на территории комплекса центра реабилитации. Пациенты, получившие травмы и перенесшие операции, смогут восстанавливаться в медучреждении.

«То, что сделано – все работает. Душа радуется, заброшенное здание приведено в порядок и самое главное, функционирует. Сейчас последнюю точку нужно поставить – чтобы здесь появилось отделение реабилитации. Если нам удастся это сделать в течение двух лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция «Скорой медицинской помощи». И дальше эти возможности должны быть реализованы для оказания помощи нашим гражданам», - уточнил Вячеслав Володин.

Глава региона поблагодарил спикера Госдумы РФ за поддержку социально значимых проектов, финансовое содействие, оказанное при реконструкции областной станции скорой медпомощи. Он напомнил, что благодаря поддержке Вячеслава Володина в сельские местности области были закуплены 30 автомобилей скорой помощи.

В третьем здании на ул. Пионерской предложили возвести надстройку, где можно разместить 90 коек под реабилитацию. Однако сделать это будет возможно при условии, если нагрузку выдержат фундамент и стены.