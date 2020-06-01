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30.06.2020г.
Корпус станции Пензенской скорой помощи переделают в отделение реабилитации

Корпус станции Пензенской скорой помощи переделают в отделение реабилитации

Пн, 29.06.20 19:21
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29 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрели капитально отремонтированный Центр неотложной помощи, оценили работу служб и обсудили договоренность о создании реабилитационного центра на базе медучреждения.

Глава нижней палаты российского парламента напомнил, что ранее было принято решение реализовать проект, в рамках которого все учреждения, занимающиеся оказанием скорой медицинской помощи, соберутся в одном большом корпусе.

«По предложению губернатора, экспертов в сфере здравоохранения было решено, что вместе мы реализуем этот проект. Итак, нам удалось сделать все для того, чтобы создать современные условия для медицинских работников», - отметил Вячеслав Володин.

Как сообщает пресс-центр облправительства, спикер Госдумы рассказал о договоренности, благодаря которой появляется возможность создания на территории комплекса центра реабилитации.  Пациенты, получившие травмы и перенесшие операции, смогут восстанавливаться в медучреждении.

«То, что сделано – все работает. Душа радуется, заброшенное здание приведено в порядок и самое главное, функционирует. Сейчас последнюю точку нужно поставить – чтобы здесь появилось отделение реабилитации. Если нам удастся это сделать в течение двух лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция «Скорой медицинской помощи». И дальше эти возможности должны быть реализованы для оказания помощи нашим гражданам», - уточнил Вячеслав Володин.

Глава региона поблагодарил спикера Госдумы РФ за поддержку социально значимых проектов, финансовое содействие, оказанное при реконструкции областной станции скорой медпомощи. Он напомнил, что благодаря поддержке Вячеслава Володина в сельские местности области были закуплены 30 автомобилей скорой помощи.

В третьем здании на ул. Пионерской предложили возвести надстройку, где можно разместить 90 коек под реабилитацию. Однако сделать это будет возможно при условии, если нагрузку выдержат фундамент и стены.

Источник фотографии: Скриншот - http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/243179/
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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