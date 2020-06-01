В Пензенской области прошел конкурс асфальтоукладчиков

В Нижнеломовском районе Пензенской области прошел конкурс «Лучший по профессии». Свое профессиональное мастерство демонстрировали асфальтоукладчики - представители десяти организаций региона.

Соревновались дорожники в два этапа. Первый - практический. Асфальт нужно было уложить быстро и качественно. Судейская коллегия оценивала поперечный профиль дороги, толщину уложенного слоя асфальтобетона и его ровность. На втором этапе мастерам нужно было блеснуть уже теоретическими знаниями.

«Приятно отметить, что в Пензенской области нет дорожных предприятий, которые приходили бы из других регионов. Справляются наши и с каждым годом становятся все сильнее и сильнее с точки зрения приобретения техники, оборудования. Повышается профессиональное мастерство. Без вас хорошие дороги сделать просто невозможно», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как отметил губернатор, региону необходимо сохранять одну из лидирующих позиций в стране по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Пензенской области запланирован ремонт 600 километров дорог, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.