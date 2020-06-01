В Пензе восстановят арт-объект, посвященный врачам

Ангел в белом халате возвращается. Символ благодарности врачам начали рисовать на здании перед областной филармонией.

Этот арт-объект - часть всероссийского фестиваля граффити, суть которого - сказать спасибо врачам. Напомним, первый вариант ангела в Пензе уничтожили по оплошности чиновников вместе со зданием. Губернатор Иван Белозерцев выступил с инициативой воссоздать арт-объект.

«Здесь я планирую углубиться в детали, сделать более насыщенную ими работу. Складки на одежде, какие-то волоски, точечки. Более фотографично», - рассказал художник Алексей Февралев.

Из новых деталей - также более явный намек на второе крыло, его Алексей Февралев пропишет ,что называется, «в размытии». Концепция и сам рисунок будет прежним и выполнен в прежней технике - аэрографии. Каждый штрих художник нанесет с помощью краскопультов разных диаметров. Свежее изображение увеличится: площадь новой стены - на 1,5 метра больше. Закончить арт-объект художник рассчитывает в среду, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.