В Пензе прошла первая репетиция ЕГЭ без участия школьников

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«В пунктах сделано все для того, чтобы максимально безопасно организовать вход. В 2020 году в городских пунктах будет два входа. На каждом входе будет проводиться термометрия медицинскими работниками, ответственными лицами, которые назначены сотрудниками образовательных организаций. Составлены графики прибытия детей в пункты для того, чтобы максимально разобщить их при входе. При проходе в аудитории», - сообщила главный специалист министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.
По территории учебного заведения юноши и девушки будут передвигаться поодиночке, с сопровождающим. В каждом классе будет находиться не более 11 человек. Это позволит соблюдать социальную дистанцию во время написания экзамена. В 2020 году первый ЕГЭ пройдет третьего июля. Выпускники будут сдавать литературу, географию, информатику и информационно-коммуникационные технологии, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.