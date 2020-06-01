В Пензе прошла первая репетиция ЕГЭ без участия школьников

В Пензе, как и по всей стране, прошел пробный ЕГЭ без участия школьников. Эксперты и учителя оценивали готовность учебных заведений к очному этапу испытаний. В 2020 году, учитывая эпидемиологическую ситуацию, максимум внимания будет уделяться соблюдению требований Роспотребнадзора.

«В пунктах сделано все для того, чтобы максимально безопасно организовать вход. В 2020 году в городских пунктах будет два входа. На каждом входе будет проводиться термометрия медицинскими работниками, ответственными лицами, которые назначены сотрудниками образовательных организаций. Составлены графики прибытия детей в пункты для того, чтобы максимально разобщить их при входе. При проходе в аудитории», - сообщила главный специалист министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.

По территории учебного заведения юноши и девушки будут передвигаться поодиночке, с сопровождающим. В каждом классе будет находиться не более 11 человек. Это позволит соблюдать социальную дистанцию во время написания экзамена. В 2020 году первый ЕГЭ пройдет третьего июля. Выпускники будут сдавать литературу, географию, информатику и информационно-коммуникационные технологии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.