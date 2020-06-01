На полигоне в Пензенской области прошел третий этап военных соревнований

Ремонт орудия и залповый огонь. На полигоне под Константиновкой прошел третий этап военных соревнований «Мастер-Оружейник». В этот раз команды-участницы ремонтировали установку «Град».

Небольшая официальная часть перед стартом соревнований - дань установившейся традиции. Но так как это не первый, а уже третий этап, много времени на приветственные речи тратить не стали. Сначала конкуренцию друг другу составили команда Воздушно-десантных войск и команда Западного военного округа.

По сценарию соревнований, помимо самого орудия, ремонту подлежало и одно из колес машины. Причем его нужно было не просто снять и снова поставить, но и преодолеть с ним определенную дистанцию.

«У колеса вес огромный. Из-за этого снять и откатить его - самая большая сложность», - рассказал капитан команды ВДВ Александр Тимофеев.

Команда ВДВ показала себя более собранной. Вырвавшись вперед в самом начале, десантники удерживали лидерство на всем протяжении этапа, и финишировали с заметным отрывом, дав залп из десяти зарядов.

«У нас существует определенная система штрафов за падение деталей, неправильное выполнение порядка норматива, недокат колеса до линии. Все это прописано в положении», - объяснил главный судья соревнований Михаил Филатов.

Итоги подведет судейская коллегия. Впереди у мастеров-оружейников - еще 4 и 5 этапы. Поэтому пока делать прогнозы рано. В числе восьми команд-участниц за победу борются и пензенские артиллеристы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.