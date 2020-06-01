В регионе построят дома для работников компании по производству мяса

Сотрудники крупнейшей в регионе компании по производству мяса индейки будут жить рядом с работой. Для них в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области строят более 30 домов. Площадь этого поселка превысит десять тысяч квадратных метров.

В селе Кривошеевка Нижнеломовского района один за другим появляются фундаменты будущих домов. Здесь закладывают основу уникального проекта - поселка для работников крупнейшего в регионе предприятия по производству мяса индейки. Дома строят исходя из потребностей будущих жильцов, ведь список из более чем 500 человек уже определен.

К концу года в эксплуатацию планируют сдать 37 жилых домов. Площадь застройки превышает десять тысяч квадратных метров. Параллельно со строительством домов будет идти и благоустройство поселка. Обновят и асфальт на прилегающих дорогах.

«Это пример создания государственного и частного партнерства. Государство выделяет средства. Это современная деревня, так мы ее назовем, которая будет построена под рабочих», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также глава региона побывал на строящемся заводе по переработке мяса индейки. Сейчас там ведутся работы по прокладке коммуникаций и монтажу оборудования. Там появилась линия сортировки готовой продукции. Большая ее часть автоматизирована, хотя без рабочих рук тоже не обойтись.

Стоит отметить, что строительство завода перешло в финальную стадию. Сдать в эксплуатацию его планируют до конца 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.