На улице Богданова в Пензе в ДТП пострадал несовершеннолетний

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла в историческом центре Пензы.
На улице Богданова столкнулись два отечественных легковых автомобиля LADA VESTA под управлением женщины 1990 года рождения и ВАЗ - 21 72 30 под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате аварии телесные повреждения получил пассажир LADA VESTA, мальчик 2014 года рождения. Его госпитализировали в детскую больницу. По факту произошедшего сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.