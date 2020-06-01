В Вадинском районе в водоеме нашли пропавшего мужчину

Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина проживал в селе Рахмановка. О его местонахождении никто не знал с 19 мая. О пропаже в полицию сообщили родители сельчанина.

«Вечером 23 июня тело разыскиваемого с гнилостными изменениями обнаружено в водоеме в селе Рахмановка», - отметили в ведомстве.

Точную причину смерти установит судмедэксперт. По данному факту стражи порядка проводят проверку.