В Вадинском районе в водоеме нашли пропавшего мужчину

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В Вадинском районе Пензенской области нашли тело пропавшего 35-летнего мужчины.
Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина проживал в селе Рахмановка. О его местонахождении никто не знал с 19 мая. О пропаже в полицию сообщили родители сельчанина.
«Вечером 23 июня тело разыскиваемого с гнилостными изменениями обнаружено в водоеме в селе Рахмановка», - отметили в ведомстве.
Точную причину смерти установит судмедэксперт. По данному факту стражи порядка проводят проверку.