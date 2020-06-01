Пензенские следователи устанавливают причину смерти подростка в воде

Сообщение в правоохранительные органы поступило 27 июня около 16:40.

Полицейские выехали на место происшествия. Они установили, что подросток купался со старшим братом без присмотра взрослых. Доплыв до середины реки, ребенок начал тонуть. Брат пытался ему помочь, но не смог. Через два часа тело погибшего достали водолазы.

Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, при первичном осмотре на школьнике не было повреждений. По факту смерти проводят проверку.

Жителей Пензенской области просят быть осторожными при купании, не оставлять детей без присмотра на воде, так как это может привести к трагедии.