Россияне создали сверхбыстрый роутер для передачи данных в 6G

Отмечается, что в своей работе устройство использует новый высокочастотный диапазон, который позволяет увеличить пропускную способность, ограничивающую возможности техники предыдущих стандартов связи (4G и 5G).

«Использование более высоких частот должно позволить увеличить плотность кодирования информации, в результате чего мы можем зашить в сигнал больший объем данных и тем самым повысить скорость их передачи на два-три порядка», — рассказал сотрудник факультета фотоники и оптоинформатики университета ИТМО Егор Опарин.

Однако исследователи полагают, что при всей ценности представленной технологии на ее практическую реализацию потребуется достаточно длительный промежуток времени.

«В настоящий момент у специалистов еще остается множество задач по внедрению 5G, и поэтому перспективный стандарт 6G сейчас только начинает обсуждаться. С другой стороны, передача сверхтяжелых пакетов данных постепенно будет выходить на передний план (в частности, этому поспособствует развитие интернета вещей), что потребует расширения радиочастот на новый терагерцовый диапазон — ввиду заполненности старых каналов связи», — отметил заведующий лабораторией беспроводных сетей института проблем передачи информации РАН Евгений Хоров.