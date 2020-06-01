В Пензенской области водитель заснял лосиху с детенышем

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Пользователь поделился кадрами в группе в социальной сети «ВКонтакте». В поле зрения камеры автомобилиста попали мама с детенышем, которые прогуливались вдоль проезжей части.
«Заречный. 29.06.20», - уточнил подписчик в своем посте.
Стоит отметить, что лоси и косули часто встречаются на пути пензенских водителей и даже становятся участниками ДТП. Региональный минлесхоз напоминает, что при движении автолюбители должны быть внимательны и соблюдать установленный скоростной режим, чтобы не сбить животное.