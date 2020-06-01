Явка избирателей на голосование по Пензенской области превысила 50%

«С 25 по 29 июня явка по Пензенской области составила 56,47%. Превышен 50-процентный барьер по явке. Осталось два дня голосования. Тех, кто еще не успел посетить избирательные участки, просим прийти и отдать свой голос. Нарушений закона, которые бы могли поставить под сомнение процедуру голосования, не установлено. Хотелось бы поблагодарить участковые комиссии, которые в непростых условиях работают с 8 до 20 часов на протяжении пяти дней. Благодарен им за их выносливость, мужество и терпение», - отметил Александр Синюков.

Также он сообщил о том, что на участках работают 5775 наблюдателей, это значительно больше, чем на выборах президента РФ: ведь тогда голосование длилось всего день, сейчас же – семь дней.

«Это беспрецедентная явка наблюдателей, которые непосредственно на каждом участке находятся и наблюдают за процедурой голосования как в помещениях, так и вне их. Я еще раз напомню, что под понятие «вне помещения для голосования», согласно закону, подпадает голосование на дому, на придомовых территориях, общественных местах, а также в населенных пунктах, в которых нет участков», - добавил председатель регионального избиркома.