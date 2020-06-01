Из пензенских больниц выписали 150 победивших Covid-19 пациентов

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о жителях региона, которые выздоровели от коронавируса.
«Выписаны 150 человек. Итого выздоровевших- 4661», - сообщила она вечером 29 июня.
Напомним, с начала пандемии в области 4893 человека заболели коронавирусом, прирост за сутки составил 74 случая. Пензенцев просят ограничить личные контакты, мыть руки и носить маску, чтобы снизить риски заражения.