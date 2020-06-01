В Пензенской области 84-летний мужчина стал жертвой коронавируса

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По сообщению пресс-секретаря губернатора и регионального правительства Дины Черемушкиной, в Пензенской области зафиксировали очередную смерть от Covid-19.
Скончался мужчина 1936 года рождения. Погибший имел множество сопутствующих заболеваний сердечнососудистой системы, причиной смерти все же стала коронавирусная инфекция с осложнением-пневмонией.
Напомним, что Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности, носить маски и перчатки и избегать мест массового скопления людей.