Пензенцам рассказали, как прошел пробный ЕГЭ по географии

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В Пензенской области в 29 пунктах провели пробный единый госэкзамен по географии.
Как сообщают в пресс-службе регионального минобра, тренировочные экзамены созданы для проверки организационной и технологической готовности пунктов. Отмечается, что пробник по географии прошел без сбоев.
Для профилактики коронавируса на местах введены дополнительные меры безопасности: измерение температуры всем присутствующим, уборка помещений, установка обеззараживателей воздуха и другое.
«Главная задача – обеспечить безопасность детей. Если по состоянию здоровья выпускника не допустят до экзаменов, предусмотрены резервные дни и дополнительный период в августе, когда такие участники смогут сдать ЕГЭ», - пояснил министр образования области Александр Воронков.
Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 29 июня по 25 июля. Экзамены будут сдавать те школьники, которые планируют поступать в вузы.