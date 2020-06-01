Пензенец хотел взять еду с чужого стола и погиб

Установлено, что вечером 2 апреля горожанин находился у своей сожительницы на ул. Докучаева. Пара выпивала. К веселой компании присоединился 50-летний сосед, с которым возлюбленные продолжили застолье. Через некоторое время «третьего лишнего» начали выпроваживать, но он уходить не хотел. Когда сосед согласился покинуть комнату, то попытался взять выпивку и еду со стола хозяйки жилища. Между мужчинами вспыхнул конфликт. На надоедливого соседа посыпались удары, из-за чего он упал. Сожитель пензячки схватил нож и ударил потерпевшего в живот. Несчастный ушел в свою комнату, однако на следующий день его госпитализировали. Он скончался в стационаре.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, злоумышленник свою вину признал и раскаялся. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.