Пензенец хотел взять еду с чужого стола и погиб

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В Пензе осудили 47-летнего местного жителя, по вине которого умер человек.
Установлено, что вечером 2 апреля горожанин находился у своей сожительницы на ул. Докучаева. Пара выпивала. К веселой компании присоединился 50-летний сосед, с которым возлюбленные продолжили застолье. Через некоторое время «третьего лишнего» начали выпроваживать, но он уходить не хотел. Когда сосед согласился покинуть комнату, то попытался взять выпивку и еду со стола хозяйки жилища. Между мужчинами вспыхнул конфликт. На надоедливого соседа посыпались удары, из-за чего он упал. Сожитель пензячки схватил нож и ударил потерпевшего в живот. Несчастный ушел в свою комнату, однако на следующий день его госпитализировали. Он скончался в стационаре.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, злоумышленник свою вину признал и раскаялся. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Приговор в законную силу не вступил.