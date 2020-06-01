В Лунинском районе женщина в драке выбила глаз односельчанке

5 января в поселке Иванырсинский Лесозавод повздорили две женщины. В ходе ссоры дело дошло до рукоприкладства, и подсудимая два раза ударила односельчанку кулаком в лицо, от чего та упала на землю. Но это не остановило разгневанную женщину, и она с силой ударила соперницу ногой в лицо, нанеся ей серьезные увечия. В результате потерпевшая лишилась зрения и получила множество тяжелых травм глаза.

В ходе следствия подсудимая частично признала вину, пояснив, что в ее действиях не было прямых намерений покалечить соседку.

«При назначении подсудимой вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи», - отметили в пресс-службе.

Женщину осудили на два с половиной года условно. Приговор вступил в законную силу.